Mohebi acredita na segunda vitória da época sobre o FC Porto

Mohammad Mohebi, jogador do Santa Clara, acredita que os açorianos podem derrotar o FC Porto no Dragão, na jornada 28 da I Liga.



Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, o extremo iraniano, de 23 anos, salientou que o Santa Clara confia na qualidade que tem e quer mostrá-la no reduto do líder, para "fazer um bom jogo".

"Sabemos que o FC Porto é um grande clube em Portugal e também na Europa e também sabemos que este vai ser um jogo difícil. Eles vão para o jogo para lutar pelos três pontos e nós também", afiançou.

FC Porto e Santa Clara já se defrontaram duas vezes esta época, com saldo de uma vitória para cada lado. Foram os açorianos os últimos a vencer, algo que "dá confiança". Mohebi espera que o resultado se repita.

O terceiro "round" está marcado para segunda-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Santa Clara contará com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.