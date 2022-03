Rangers ainda não é assunto, Carvalhal só pensa em bater o Benfica

A eliminatória dos quartos de final da Liga Europa ainda não entrou na cabeça de Carlos Carvalhal, treinador do Braga, que só pensa em vencer o Benfica na sexta-feira.

"Nem me lembro que tenho jogo na quinta-feira. Vou lembrar-me quando apanhar no sábado o avião para ver o dérbi Rangers-Celtic. A informação da Liga Europa é quase zero neste momento. Foco está no Benfica, só depois estará nisso. Vamos jogo a jogo tentar fazer o melhor em cada competição. Estamos no quarto lugar e nos quartos de final. Vamos dar continuidade", começou por dizer.

Carvalhal diz que a paragem foi positiva para dar descanso aos jogadores que ainda não estão habituados a tantos jogos.

"A paragem foi boa para nós, não temos um plantel extenso e temos alguns jogadores que não estão habituados a jogar quinta e domingo. Foi positivo", disse.

O técnico aponta a um regresso à competição com uma vitória frente ao difícil Benfica.

"É um jogo de elevadíssima dificuldade, temos expectativa de vencer o jogo, é a nosso grande ambição, apesar do respeito pelo Benfica, que tem melhorado no campeonato e feito uma excelente Champions. Temos o nosso publico e tem de ser uma noite à Braga, precisamos do melhor de cada jogador para estarmos no nosso melhor coletivo, com os adeptos a apoiar", atira.