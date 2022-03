Jorge Jesus segue para a Arábia, mas com o desejo de, um dia, treinar o FC Porto

"Em Portugal, a ambição dele [Jorge Jesus] era treinar os três grandes e, portanto, o FC Porto está incluído. O Sérgio Conceição está a fazer um bom trabalho e tem a perspetiva de continuar, mas a esperança será a última a morrer", refere, acrescentando que o técnico amadorense tem, também, o desejo de ser o treinador com mais jogos na Liga Portuguesa "ele continua a ser ambicioso e vai querer concretizar as suas ambições, o Jorge Jesus não desiste".

Jorge Jesus prepara-se para regressar ao ativo com o regresso à Arábia Saudita, agora para treinar o Al-Nassr , mas mantém o desejo de treinar o FC Porto, o grande lhe falta em Portugal, garante o seu amigo Marques Pedrosa, antigo dirigente do Estrela da Amadora, em entrevista à Renascença .

Regresso à Arábia Saudita sem surpresa

Para Marques Pedrosa o regresso de Jorge Jesus à Arábia Saudita não é surpreendente. O antigo dirigente admite que o técnico, de 67 anos, não consegue estar sem trabalho.

"Ele já conhece o futebol daquele campeonato e o próprio país, portanto não é surpresa para mim o Jesus treinar o Al-Nassr. É uma aventura mas com consistência. É um treinador experiente, com muita qualidade e uma pessoa que não consegue estar parada. Até me surpreendeu o facto de estar tanto tempo sem treinar. No futebol europeu, ele sempre me disse que gostava de treinar em Inglaterra, mas há a barreira da língua. Em Espanha, ele só admite trabalhar no Real Madrid ou Barcelona", conclui.

O jornal "Record" avançou, esta quinta-feira, a notícia de que Jesus, depois de ter treinado o Al Hilal, volta à Arábia Saudita, agora para orientar o Al-Nassr.