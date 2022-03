Luís Godinho apita o Sporting de Braga-Benfica

Luís Godinho foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem para apitar a partida inaugural da 28ª jornada da I Liga, entre Sporting de Braga e Benfica.

O árbitro de 36 anos da Associação d Futebol de Évora vai apitar o Benfica pela terceira vez esta época e sempre no Minho: vitória por 3-1 em casa do Vitória de Guimarães, na sétima jornada, e triunfo por 1-0 em casa do Vizela, na nona jornada.

Godinho apita o Braga pela quinta vez esta época: esteve nas derrotas caseiras com o Sporting e Gil Vicente, no empate em casa com o Boavista e num triunfo frente à Belenenses SAD.

Luís Godinho vai ser assistido por Rui Teixeira e Gonçalo Freire. David Silva é o quarto árbitro nomeado.

Na Cidade do Futebol, Hugo Miguel é o videoarbitro nomeado, assistido nessa mesma função por Ricardo Santos.

O Braga-Benfica joga-se esta sexta-feira, às 20h15, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.