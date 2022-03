Câmara de Vila Franca de Xira ultima projeto para complexo desportivo

O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira confirmou estar a ser preparado o procedimento para lançamento do projeto do complexo desportivo municipal, que inclui um novo estádio a nascer na antiga Escola da Armada.

"Nestes quatro meses de mandato, realizaram-se diversas reuniões com vários interlocutores da SAD do Vilafranquense e, ultimamente, com o presidente do clube, para encontrar a melhor localização do equipamento a construir", afirma Fernando Paulo em declarações à Lusa, revelando que a solução está definida e que o processo encontra-se agora em "fase de organização do lançamento do concurso para o projeto".

O autarca salienta que "poderão haver condições para, no entretanto, a SAD do Vilafranquense jogar no concelho", mais precisamente em Alverca do Ribatejo.