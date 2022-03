"Simples e acessível". Conheça o novo secretário de Estado do Desporto

O dirigente da AF Porto revela que o novo secretário de Estado do Desporto colaborou “enquanto dirigente associativo, participando ativamente na vida do seu clube e da Associação de Futebol do Porto”, e diz não ter dúvidas de que “o desporto ganhou uma pessoa que conhece profundamente as suas realidades, nomeadamente no futebol e no futsal”.

Para Manuel Neves, o novo responsável pela pasta do Desporto é uma personalidade “muita ativa, especialmente no desporto regional”, acentuando tratar-se de “uma pessoa simples, muito próxima e muito disponível”.

O indigitado secretário de Estado foi presidente do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, entre 2012 e 2018, mas na opinião do presidente da AF Porto, essa não é a única mais-valia a justificar a escolha feita por António Costa.

“Conheço bem o Dr. João Paulo Correia e penso que o desporto ganhou um profundo conhecedor daquilo que é o desporto em primeiro lugar e, em segundo, daquilo que são as realidades do futebol distrital” declara Manuel Neves.

Ativo, sempre disponível e uma pessoa simples no relacionamento. Estas são, em traços gerais, as caraterísticas do novo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Correia , segundo revela numa entrevista à Renascença o presidente da Associação de Futebol do Porto (AFP).

Há pouco mais de um ano, em fevereiro de 2021, após um jogo para a Taça de Portugal, em Braga, onde o FC Porto acabou a jogar com nove e sofreu um golo ao minuto 90+12, Pinto da Costa deu como "desertado" o então secretário de Estado.



Também durante a pandemia de Covid-19, João Paulo Rebelo não foi poupado pelo presidente portista, que lhe atribuiu parte das responsabilidades pelo facto de o público não ter regressado mais cedo aos estádios de futebol.

Confrontado por Bola Branca com este virar de página no Desporto, por comparação com as polémicas que marcaram o mandato de João Paulo Rebelo, o presidente da AF Porto declara que “na vida só se mede aquilo que existe e, por isso, nada de comparações”, enfatizando que “o desporto ganhou uma pessoa com conhecimentos profundos da sua realidade no terreno”.

O dirigente Manuel Neves considera, por esse motivo, que João Paulo Correia “pode encarar de forma diferente aquilo que são as realidades atuais, tanto do desporto regional, como do desporto nacional, quer no futebol profissional, quer no futebol amador” concluindo não ter dúvidas de que “neste caso, é a pessoa certa para o lugar certo”.