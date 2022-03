Benfica “vinga-se” da Taça da Liga e derrota Braga no campeonato

O Benfica derrotou o Sp. Braga, por 2-0, em partida da jornada 9 da fase de apuramento de campeão do campeonato feminino.

Os golos das encarnadas foram apontados por Cloé Lacasse e Ana Vitória, nos minutos finais da primeira parte, numa altura em que a equipa da Luz já estava reduzida a 10, após expulsão de Kika Nazareth, ao minuto 34.

Na segunda parte não houve golos e destaque para a expulsão da bracarense Ana Filipa Ribeiro aos 62 minutos.

As arsenalistas vinham de triunfo, a meio da semana, contra o Benfica para a Taça da Liga e já tinham também eliminado a equipa da Luz da Taça de Portugal.

Com este triunfo, o Benfica passa a somar oito vitórias em oito jogos (há uma partida em atraso) e sobem aos 24 pontos na classificação, ainda sem golos sofridos nesta fase.

Já o Sporting é segundo com 21 pontos em nove jogos. As leoas derrotaram este domingo o Clube Albergaria por 4-0, com tentos de Diana Silva, Bruna Lourenço, Rita Fontemanha e Marta Ferreira.