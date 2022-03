Boavista. Reggie Cannon testa positivo à Covid-19

Reggie Cannon, do Boavista, testou positivo à Covid-19.

O lateral-direito, de 23 anos, falhou a visita da seleção dos Estados Unidos ao México, que terminou empatada (0-0), por estar infetado com o novo coronavírus. Vai, também, perder os jogos com Panamá, em casa, na madrugada de segunda-feira, e Costa Rica, fora, na próxima quinta-feira.

Os EUA tentam, ainda, garantir o apuramento para o Mundial 2022. Garantem acesso direto os três primeiros classificados; o Canadá está em primeiro, com 25 pontos, os norte-americanos em segundo, com 22, e o México em terceiro, também com 22, à falta de dois jogos.

Resta a Reggie Cannon tentar estar apto para o próximo jogo do Boavista. A equipa de Petit visita o Famalicão dentro de oito dias, a 2 de abril, um sábado, às 20h30, a contar para a 28.ª jornada do campeonato.