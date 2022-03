Belenenses SAD ilibada pelo fim antecipado do jogo com o Benfica

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ilibou o Belenenses SAD pelo fim antecipado do jogo com o Benfica, no dia 27 de novembro de 2021, a contar para a jornada 12 da I Liga.

Em comunicado, esta sexta-feira, o CD explica que o Belenenses SAD conseguiu provar que tinha pedido, "e até de modo reiterado", o adiamento do jogo, face ao surto de Covid-19 que deixou o plantel com apenas nove jogadores disponíveis, dois deles guarda-redes.

O jogo terminou no início da segunda parte, quando João Monteiro declarou lesão e a equipa do Belenenses SAD ficou reduzida a seis unidades. Ao intervalo, o Benfica vencia por 0-7. Três dias depois, o CD abriu processo "com natureza urgente" à equipa da casa.