José Manuel Constantino: "Desporto pode sair beneficiado com novo formato do Governo"

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, acredita que o Governo poderá dar mais atenção ao desporto com a passagem da pasta do Ministério da Educação para o Ministério dos Assuntos Parlamentares.

O gabinete dos Assuntos Parlamentares será liderado, no novo Governo, por Ana Catarina Mendes, que também será ministra adjunta do primeiro-ministro, António Costa, o que pode beneficiar o desporto. Em entrevista a Bola Branca, José Manuel Constantino elogia a mudança, no entanto, aguarda pela nomeação do Secretário de Estado para perceber se o diálogo pode ser eficaz.

"A solução orgânica é preferível àquela que existia anteriormente. A atribuição da pasta do desporto a uma ministra adjunta do primeiro-ministro e dos Assuntos Parlamentares penso que é positivo, resta agora saber como é que a pasta vai ser preenchida e o perfil da pessoa que é escolhida para o exercício dessas funções", avisa.

O presidente do COP espera que "este aspeto positivo da orgânica do Governo se possa também traduzir nas políticas a seguir".

"Esta aproximação da pasta ao primeiro ministro é positiva, mas temos de aguardar por quem será nomeado para Secretário de Estado do Desporto", acrescenta.