Taça de Portugal. FC Porto – Sporting a 21 de abril

O FC Porto - Sporting, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, realiza-se em 21 de abril, um dia depois da receção do Mafra ao Tondela, informa a Federação Portuguesa de Futebol.

Os dois jogos, que definem os finalistas da competição, têm início à mesma hora (20h15), com o Mafra, da II Liga, a receber o Tondela numa quarta-feira, e o clássico entre os dois grandes a estar agendado para o dia seguinte.

O Mafra recebe o Tondela com uma desvantagem de 3-0, enquanto o FC Porto defende no Estádio do Dragão uma vantagem de 2-1 trazida de Lisboa.

Nesta eliminatória, ao contrário do que acontece já esta época na UEFA, ainda vigora o desempate por golos fora.