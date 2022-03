Sporting e Benfica reencontram-se no dia 17 de abril

A Liga Portugal divulgou, esta quarta-feira, os horários das jornadas 28, 29 e 30 da I Liga. Destaca-se o Sporting-Benfica, da última das três rondas, no dia 17 de abril, às 20h30, no Estádio de Alvalade.

A jornada 28 abre com um Sporting de Braga-Benfica, no dia 1 de abril, sexta-feira, às 20h15. O Sporting recebe o Paços de Ferreira no domingo, às 20h30, 3 de abril. O FC Porto joga, também em casa, com o Santa Clara na segunda-feira, 4 de abril, às 20h15.

Na jornada 29, que abre no dia 8 de abril, sexta-feira, o primeiro dos três grandes a jogar é, novamente, o Benfica, que recebe o Beleneses SAD, no dia seguinte, às 18h00. Também no sábado, o Sporting visita o Tondela, às 20h30. O FC Porto desloca-se ao terreno do Vitória de Guimarães no domingo, 10 de abril, às 18h00.

O jogo grande da 30.ª jornada é o Sporting-Benfica, marcado para o dia 17 de abril, um domingo, às 20h30. O FC Porto terá oportunidade de pressionar os rivais no dia anterior, às 20h30, com a receção ao Portimonense.

Sexta-feira, 1 de abril

20h45 Braga-Benfica

Sábado, 2 de abril

15h30 Belenenses SAD-Portimonense

18h00 Arouca-Gil Vicente

18h00 Estoril-Vizela

20h30 Famalicão-Boavista

Domingo, 3 de abril

15h40 Marítimo-Tondela

18h00 Moreirense-Vitória

20h30 Sporting-Paços de Ferreira

Segunda-feira, 4 de abril

20h15 FC Porto-Santa Clara