"Regresso ao futebol português poderia ser bom para Trincão"

João Aroso, que treinou Francisco Trincão durante duas temporadas na equipa B do Sporting de Braga, admite que um regresso a Portugal, para ganhar minutos, poderia ser positivo para o jovem extremo.

Está emprestado ao Wolverhampton pelo Barcelona, Trincão pode voltar a ser cedido. É nessa perspetiva que Benfica e Sporting desejam contar com o antigo jogador do Braga para a próxima época, segundo o "Record". João Aroso, comentador Bola Branca, aprova um eventual regresso do internacional português, de 22 anos, ao futebol nacional.

"O regresso ao futebol português poderia ser bom para o Trincão, embora acredite que, se continuar no Wolverhampton, vai conseguir conquistar o seu espaço, apesar da concorrência muito forte. Ele precisa, sobretudo, de jogar com regularidade. Conheço-o bem, tem uma qualidade enorme, mas precisa de jogar, porque está numa fase de afirmação", vinca.

João Aroso lembra que Trincão já é internacional AA por Portugal e que "tem uma confiança grande nas suas capacidades". Porém, não jogar com regularidade "acaba por travar a ascensão grande que estava a ter":

"Independentemente de jogar no Sporting ou no Benfica, ou mesmo continuar no Wolverhampton, ele tem qualidade para se impor e para jogar, voltando ao caminho de progressão que estava a ter na carreira."