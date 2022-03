Lionn rescinde com o Trofense e volta ao Brasil

O Trofense anunciou a rescisão de contrato com o lateral-direito Lionn, que voltou ao Brasil.

O defesa de 33 anos fez apenas oito jogos pela equipa da II Liga, onde somou uma assistência. Sem utilização desde novembro, Lionn rescindiu e regressa ao Ferroviária, onde foi anunciado.

"O Clube Desportivo Trofense e o jogador José Lionn acertaram a rescisão do contrato por mútuo acordo, terminando assim a ligação entre as partes. Ao José Lionn o Clube Desportivo Trofense agradece o profissionalismo que emprestou no tempo de ligação ao clube e deseja os maiores sucessos desportivos e pessoais para o futuro", pode ler-se.



Lionn regressa ao Ferroviário, clube que representava em 2007 quando se mudou para Portugal, onde fez toda a carreira.

O defesa jogou no Torreense, Vitória de Guimarães, Olhanense, Rio Ave, Desportivo de Chaves, Famalicão e Trofense. Disputou 189 jogos na I Liga portuguesa