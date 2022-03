Jesus quer bater recorde em Portugal, mas próximo clube "será lá fora"

Jorge Jesus aponta para um regresso ao ativo em breve e na I Liga portuguesa. O objetivo é tornar-se no treinador com mais jogos de sempre orientados no principal escalão do futebol português.

O antigo técnico do Benfica foi homenageado pela Associação Nacional de Treinadores e no discurso, em Leiria, aponta para o recorde de Fernando Vaz.

"Não queria deixar de falar desta distinção da minha carreira, de 600 jogos na I Liga. Há dois treinadores com mais jogos do que eu, o Fernando Vaz e o Manuel Oliveira, estou a 20 jogos deles. Deus me dê saúde, ainda espero passar estes 626 jogos num futuro próximo", disse.

Jesus, de 67 anos, orientou 603 jogos na I Liga. Manuel Oliveira orientou 617 e o recorde é de Fernando Vaz, com 626 jogos orientados na I Liga.



O experiente treinador agradeceu o prémio e diz que Portugal "tem dos melhores treinadores do mundo". "Deveríamos começar a pensar porquê, já comecei a fazer esse juízo de valor, somos um povo muito criativo", atira.

Futuro imediato será no estrangeiro

Depois de ter apontado a um regresso a Portugal num futuro próximo, Jesus diz que o seu próximo trabalho será no estrangeiro.

"De certeza que vou voltar ao futebol português, mas de momento não. A minha ideia é que a minha próxima tarefa será fora de Portugal. As minhas propostas de trabalho desde que saí do Benfica foram pensadas e rejeitadas. Só quero pensar nisso a partir de maio ou junho. Estou dependente, mas hoje felizmente posso escolher em qualquer parte do mundo", disse.

Jorge Jesus tem três campeonatos portugueses no palmarés, todos enquanto treinador do Benfica, para além de seis Taças da Liga, duas Supertaças e uma Taça de Portugal.

Passou por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses, Braga, Benfica e Sporting. No estrangeiro, orientou o Al Hilal, da Arábia Saudita, e o Flamengo, do Brasil, onde foi campeão brasileiro e venceu uma Libertadores.

Jorge Jesus está fora do ativo desde dezembro, quando foi despedido do comando técnico do Benfica.