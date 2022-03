Incidentes valem multas a Vitória de Guimarães e Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol multou Vitória de Guimarães e Sporting depois dos problemas nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, no jogo do último sábado.

O Vitória de Guimarães é multado em 5.311 euros devido aos incidentes que levaram à interrupção do jogo durante mais de cinco minutos. Os adeptos do Vitória "arremessaram cadeiras em direção à Bancada Norte Inferior, onde estavam os adeptos do Sporting".

Junta-se ainda outra multa de 867 euros pelo arremesso de moedas e isqueiros em direção ao árbitro da partida.

O Sporting também não escapa a intervenção disciplinar. O clube leonino é multado em 5.740 euros, devido à utilização de pirotecnia nas bancadas, mais 714 euros de multa devido ao comportamento incorreto do público.

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, foi expulso e multado em 1.734 euros. O adjunto Samuel Correia e o preparado físico Pedro Costa, que foram também expulsos, foram suspensos por um jogo.

Osecretário de Estado do Desporto responsabilizou a Liga Portugal e a apela à sua intervenção para estancar os episódios de violência a que se tem assistido nos estádios portugueses.

João Paulo Rebelo aponta à Liga, por se tratar do organizador das provas profissionais e culpabiliza os dirigentes, que "nem sempre são os melhores intérpretes do que deve ser feito".

Para além de Guimarães, também houve incidentes no jogo entre Boavista e FC Porto, e no Varzim-Vilafranquense, na II Liga, em que a GNR recorreu a disparos para o ar para dispersar as claques.