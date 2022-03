Varzim e Académica em incumprimento salarial

Varzim e Académica são os dois clubes dos campeonatos profissionais que não conseguiram comprovar a inexistência de dívidas. A Liga comunicou, esta segunda-feira, que os dois clubes do segundo escalão têm 15 dias para demonstrarem o cumprimento salarial dos meses de dezembro último, de janeiro e de fevereiro de 2022.

Não há qualquer clube da I Liga em incumprimento, ao contrário do que aconteceu no último controlo do organismo. Na altura, Boavista e Santa Clara foram sinalizados, mas regularizaram a situação.

A Académica, da II Liga, também foi notificada, tal como sucede neste primeiro controlo de 2022, e resolveu a situação, no prazo estipulado de 15 dias.