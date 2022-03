José Peseiro prevê luta pelo título "até ao fim"

O treinador José Peseiro acredita que o campeonato está "bem disputado" e destaca "feito do futebol português" com Sporting de Braga e Benfica, afastados da luta do título, mas nos quartos de final da Liga Europa e Liga dos Campeões, respetivamente.

"Está um campeonato bem disputado, para mim até era melhor estarem as quatro equipas mais próximas ainda. Porto e Sporting estão muito sólidos, confiantes e vão disputar título até ao final. São seis pontos de distância, são duas equipas muito consistentes e um mau resultado pode perturbar e colocar ainda mais emoção no campeonato", começa por dizer.



Num evento da Associação de Treinadores de Futebol, o técnico destaca os feitos de Braga e Benfica nas provas europeias.

"É bom para Portugal que as melhores equipas não estão nas provas europeias [Porto e Sporting] e as outras duas estão, nas oito melhores equipas da Champions e Liga Europa. É um feito do futebol português, para os treinadores e os meus parabéns", considera.

Sporting "está preparado para ganhar mais vezes"

José Peseiro foi treinador do Sporting durante um breve período da temporada 2018/19, na transição de direções e após o ataque na Academia. Foi despedido já por Frederico Varandas.

O treinador, que já tinha orientado o Sporting no passado entre 2004 e 2005, elogia o trabalho de Rúben Amorim e da atual direção.

"O Amorim tem feito um excelente trabalho, não se pode comparar o momento em que eu estive no Sporting, que era um clube fraturado. É um clube unido agora, também pelo título. Amorim e a direção aportaram uma equipa muito consistente e assertiva nas contratações nos últimos dois anos. Se calhar pela aprendizagem e perceber o mercado. O Sporting é muito competente e difícil de bater", diz.

Varandas foi reeleito presidente do Sporting com esmagadora maioria e Peseiro diz que reflete o trabalho desenvolvido pela direção que preparou o clube para "ganhar mais vezes".

"As eleições representam a união do clube. Votaram porque acreditam no projeto e nas vitórias, que contribuem muito para projetar essa união. Quer o presidente, quer o Hugo Viana mostraram que aprenderam rapidamente. O clube está numa situação muito boa e preparado para ganhar mais vezes", termina.