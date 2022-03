Pepa. “Fizemos de tudo para o resultado ser outro”

O treinador do Vitória Guimarães considera que a sua equipa tentou tudo para conseguir outro resultado contra o Sporting.

“Entrámos muito bem na segunda parte, realço a qualidade da equipa, mas o momento-chave foi a entrada do Pote [Pedro Gonçalves] e Matheus Nunes baixar, aí tiveram ascendente. Depois do segundo golo procurámos igualar, com cabeça e critério, mas o terceiro, um grande golo do Marcus, contra a corrente, matou o jogo. Parabéns à equipa e aos adeptos, fizemos de tudo para o resultado ser outro. Parabéns também ao Sporting pela vitória”, disse Pepa.

O técnico vimaranense aproveitou para criticar a sua expulsão: “Há amarelos, servem como advertência, um aviso, podia ter sido gerido de outra forma, mas, são as decisões do árbitro já não há nada a fazer”.

Sobre a ausência de Ricardo Quaresma, Pepa confirmou que “foi por opção.”

Já quanto aos problemas nas bancadas do Afonso Henriques, o técnico preferiu não se alongar.

O Vitória perdeu 3-1 diante do Sporting.