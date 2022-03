Gil Vicente empata com o Marítimo e iguala Braga no quarto lugar

Gil Vicente e Marítimo empataram, em Barcelos, a um golo, em jogo da 27ª jornada da I Liga.

Os madeirenses abriram o marcador primeiro, aos 38 minutos de jogo. Guitane fez um grande passe para o segundo poste, onde surgiu Joel Tagueu para cabecear para golo.

Em cima do intervalo, o Gil Vicente empatou de penálti, depois de uma mão na bola na área. Samuel Lino, figura da equipa, marcou a grande penalidade, aos 45+5, mas só na recarga, porque Paulo Victor conseguiu defender o primeiro remate.

Aos 92 minutos, Samuel Lino teve uma grande oportunidade para decidir o jogo, fintou três jogadores, mas defendeu Paulo Victor.

Com este empate, o Gil cola-se ao quarto lugar, agora com os mesmos 46 pontos que o Sporting de Braga, que tem oportunidade de se distanciar, caso vença em casa do Portimonense.

O Marítimo está também na luta pela Europa e ocupa o oitavo lugar, com 33 pontos, a um do Estoril, e a três do Vitória de Guimarães.