César Peixoto renova com o P. Ferreira

O treinador César Peixoto renovou contrato com o Paços de Ferreira.

O anúncio foi feito pelo presidente dos pacenses, Paulo Meneses.

"Não gostamos de tabus e chegou a altura de comunicar o que já estava acertado e tratado. Esta equipa técnica vai continuar ao serviço do Paços de Ferreira. Não acertámos valores nem duração do contrato, porque no dia em que o mister não se sentir feliz aqui e quiser ir embora serei o primeiro a fazer essa vontade. Mas os objetivos ainda não estão alcançados", disse.



O líder dos castores estava ao lado de Peixoto na conferência de imprensa após a vitória contra o Moreirense, por 2-1, em jogo da jornada 27 da I Liga.

Já o técnico César Peixoto referiu: "Quero agradecer a primeira oportunidade e agora também a segunda. Tenho noção que foi uma aposta de risco, mas confiava no meu trabalho, na equipa técnica, no plantel, no clube e na estabilidade que aqui existe. Este é o primeiro clube em que penso as 24 horas única e simplesmente no futebol. É uma estrutura pequena mas muito organizada e não é por acaso que os resultados aparecem. Fico feliz, agradeço a oportunidade e vou dar sempre o meu melhor em prol do crescimento do clube".