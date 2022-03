Bruno Pinheiro: "As melhores oportunidades foram nossas"

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, acredita que foi a sua equipa que melhores oportunidades criou na derrota por 2-1 em casa do Benfica, no Estádio da Luz.

"Controlamos bastante bem, as melhores oportunidades foram nossas. Não estava destinado a ganharmos hoje", disse, à BenficaTV.

O técnico da equipa lisboeta elogia a prestação dos jogadores, mas diz que era preciso fazer falta sobre Rafa Silva no primeiro golo: "Não podemos sofrer aquele golo, era preciso fazer falta, tinha de ser feita".

"A equipa esteve bem o jogo todo, tirando o início da segunda parte. Esteve ligada ao jogo. Estivemos crentes até ao fim, marcamos um golo no final, não fomos a tempo do empate", atira.

O Estoril está no sétimo lugar e Bruno Pinheiro não desiste da luta pelo sexto posto, que poderá dar qualificação europeia.

"Tivemos um período mais conturbado com o Covid-19, calendário apertado com poucos jogadores disponíveis, mas estamos no caminho certo. Saímos com boa sensação, vamos tentar manter-nos na luta pelo sétimo, quem sabe conseguir o sexto", termina.