Vizela empata Famalicão com golo nos descontos

Vizela e Famalicão empataram, por 1-1, esta sexta-feira, no jogo de abertura da 27.ª jornada do campeonato.

Num jogo muito dividido, em que os dois guarda-redes, Luiz Júnior (Famalicão) e Pedro Silva (Vizela) brilharam, o marcador funcionou pela primeira vez aos 25 minutos.

Um passe a rasgar a defesa lançou João Carlos Teixeira na direita e este cruzou, de primeira, para Bruno Rodrigues. Isolado perante Pedro Silva, o número 11 não perdoou. O golo foi, inicialmente, anulado por fora de jogo, no entanto, após análise do videoárbitro, verificou-se que era legal.

Perto dos 90, em novo contra-ataque, Heriberto teve oportunidade de marcar, no entanto, desperdiçou. Logo a seguir, Pedro Brazão, que entrara aos 73 minutos, viu o segundo cartão amarelo, por desperdício de tempo (o primeiro fora aos 84), e deixou o Famalicão com dez jogadores.

O Vizela ganhou novo fôlego e, ao minuto 91, após cruzamento da direita de Kiko Bondoso, Cassiano rematou à baliza. A bola bateu num adversário e traiu Luiz Júnior, que nada pôde fazer para evitar o empate.

O Vizela segura o 14.º posto, com 26 pontos, mais cinco do que o Tondela, que ocupa o lugar de acesso ao "play-off" de manutenção. O Famalicão, 12.º, com 28 pontos, desperdiça a oportunidade de ascender, à condição, ao nono lugar da I Liga e pode ser ultrapassado pelo Boavista.