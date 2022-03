Rio Ave vence em Viseu e lidera II Liga à condição

O Rio Ave subiu, de forma provisória, à liderança da II Liga, esta sexta-feira, com um triunfo no terreno do Académico de Viseu, por 0-1.

O goleador ganês Yakubu Aziz, emprestado pelo Vitória de Guimarães, que já leva 13 golos, deu a vitória aos vila-condenses aos 56 minutos.

Com este resultado, o Rio Ave salta para a liderança provisória, com 54 pontos, mais dois do que o Casa Pia, que ainda não entra em campo na 27.ª jornada. Os dois primeiros lugares dão subida direta à I Liga.

Quase na ponta oposta da tabela está o Académico de Viseu, que soma 27 pontos, na 15.ª posição, mais quatro do que o Covilhã, que ocupa o 16.º lugar, que dá acesso ao "play-off" de manutenção. Os viseenses sabem que estão fora de perigo por, pelo menos, mais uma jornada.