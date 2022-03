Pepa apela ao "inferno branco" no regresso do "soneca" a Guimarães

Pepa espera prolongar o bom momento de forma do Vitória de Guimarães até ao final da temporada e apela ao apoio dos adeptos nos cinco jogos que restam realizar no D. Afonso Henriques, a começar pelo próximo, no sábado, frente ao Sporting.

"Queremos ter aqui o 'inferno branco' na bancada. Nós faremos tudo dentro de campo", garante, destacando a atitude que a equipa resgatou, após o período em que sofreu três derrotas consecutivas - Belenenses SAD, Arouca e Benfica.

"Depois do jogo da Luz, mesmo com a derrota, a equipa encontrou-se a ela própria. Queremos esta atitude e entrega do primeiro ao último minuto", acrescenta.



Reencontro com o "soneca"

O Vitória inverteu o momento, segue agora numa série de duas vitórias consecutivas - Marítimo e Famalicão - e estará em campo no sábado, frente ao Sporting, a "lutar pelos três pontos como se não houvesse amanhã".

"Vamos encontrar equipa muito competente, com um grande treinador. Temos de ser muito competentes com bola e não podemos ter medo de errar", sublinha o treinador, em conferência de imprensa.