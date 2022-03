Nuno Campos quer tirar o Tondela "de uma situação difícil"

Nuno Campos quer tirar o Tondela da zona de "play-off" de despromoção. O treinador foi apresentado em conferência de imprensa e assume que a situação atual não é boa e cada jogo até ao fim do campeonato será uma final.

"É normal que todos os que estão ligados a uma situação que não é a melhor sintam algum desconforto. Temos de ganhar jogos. O importante é o espírito positivo que encontrei, o reconhecimento de que a situação é difícil, mas que cada final tem de ser encarada como a última e tem de ser para ganhar. Não estamos na situação ideal e temos de sair dela", disse.

O antigo técnico do Santa Clara explica o motivo para aceitar o convite para substituir Pako Ayestarán.

"Houve uma grande vontade de todas as pessoas que viéssemos ajudar a tirar o Tondela desta situação difícil. Não fiquei indiferente porque o ADN do Tondela é muito positivo, um clube muito organizado, profissional, e com espírito positivo. O talento dos jogadores existe, mas não chega, passei-lhes essa mensagem", atira.

Melhorar a defesa é prioridade

O Tondela é a defesa mais batida do campeonato, com 52 golos sofridos em 26 jogos disputados. A primeira prioridade é melhorar este registo.

"Temos de ser muito concisos e prioritários, trabalhando o que é necessário. O nosso trabalho incidiu sobretudo sobre a vertente defensiva, porque somos a defesa mais batida e era algo que sentíamos que não estava bem. Foram poucos treinos, mas tínhamos de nos focar nesse aspeto menos bom", explica.

O primeiro adversário do Tondela é o Arouca, equipa que está imediatamente à frente do Tondela.

"O Arouca joga bem e foi das mais dinâmicas no mercado de inverno. Entraram cinco jogadores influentes. O David Simão trouxe qualidade acrescida ao meio-campo, mais qualidade de passe e influência. Já defrontei o Arouca, mas era uma equipa diferente devido a essas alterações. São uma equipa muito forte nas transições", termina.

O Tondela ocupa o 16º lugar da I Liga, de "play-off", com 21 pontos, menos um do que o Arouca. A estreia, em casa contra os arouquenses, é neste sábado, às 15h30.