Gil Vicente espera jogo "disputado até ao último segundo" frente ao Marítimo

O treinador do Gil Vicente, Ricardo Soares, previu, esta sexta-feira, um jogo "muito equilibrado e muito competitivo" frente ao Marítimo, a contar para a 27.ª jornada do campeonato.

Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Ricardo Soares lembrou que as duas equipas estão "num bom momento".

"O Marítimo, a partir do momento que o Vasco Seabra tomou conta da equipa, deu um salto competitivo e criou uma identidade própria. Mas mais importante do que o Marítimo, é o Gil Vicente, e aquilo em que acreditamos. Vai ser um jogo disputado até ao último segundo, mas queremos vencer", assegurou.

De facto, desde a chegada de Vasco Seabra, o Marítimo somou 25 dos 32 pontos que disputou. O Gil Vicente soma sete vitórias e quatro empates nos últimos 11 jogos, a melhor série de resultados em 21 épocas na I Liga, e está a somente um ponto do quarto classificado, o Sporting de Braga, que derrotou na jornada anterior.



Margem de crescimento e o "sonho" do treinador



Apesar dos bons resultados, Ricardo Soares acredita que o Gil Vicente continua a ter "margem para crescer em termos defensivos e ofensivos, bem como nos esquemas táticos". O treinador deixou, ainda, uma palavra de apreço aos jogadores que têm tido menos minutos.

"Tenho um conjunto de jogadores incrível, com uma capacidade de trabalho grande. (...) É uma 'dor de cabeça' ter de deixar jogadores como o Jean [Irmer] de fora, nem sendo sequer convocados. Depois chegam cá e apresentam-se prontos para trabalhar. Feliz do treinador que tem jogadores com esta envergadura humana", destacou.

Para o final, ficou o "sonho" de Ricardo Soares: ver o Estádio Cidade de Barcelos cheio para um jogo do Gil Vicente em casa. A capoeira gilista tem capacidade para cerca de 12 mil espectadores.

O Gil Vicente, quinto classificado, com 45 pontos, recebe o Marítimo, oitavo, com 32, no domingo, às 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos.