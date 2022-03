Carlos Carvalhal reparte favoritismo com o Rangers

"Estarem oito equipas na Liga Europa e conseguirem chegar aqui significa que temos de repartir o favoritismo. É 50-50, já o dissemos na eliminatória anterior, com o Mónaco, que tinha uma competência muito elevada, tanto individual como coletiva. O mesmo se pode dizer do Rangers, uma equipa forte, os resultados assim o indicam. Eliminou o SC Braga há dois anos ", lembrou.

Em entrevista aos canais oficiais do clube, o treinador do Sporting de Braga salienta que os escoceses são "um adversário difícil, como todos são" nesta fase da prova.

Carvalhal perspetiva uma eliminatória "de muita emoção", em que "só fazendo duas noites à Braga" a sua equipa conseguirá passar às meias-finais.

"No nosso melhor, individual e coletivamente, com os adeptos a vibrarem com a equipa, tal e qual como aconteceu com o Sheriff e com o Mónaco, somos capazes de discutir a eliminatória. Já que chegámos aqui, temos a ambição de seguir em frente", declarou o técnico.

Minhotos e escoceses defrontaram-se apenas duas vezes na história, na eliminatória dos 16 avos de final da Liga Europa de 2019/20. Na altura, o Rangers de Steven Gerrard venceu as duas partidas ao Braga de Rúben Amorim, por 3-2, no Ibrox, e 0-1, na Pedreira.

O Braga eliminou o Sheriff e o Mónaco e vai, agora, receber o Rangers, na primeira mão da eliminatória dos quartos de final, a 7 de abril, às 20h00. O jogo na Escócia realiza-se uma semana depois, à mesma hora.