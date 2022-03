Taça de Portugal não salva a época do Tondela

“De manheira nenhuma”, declara repetidamente Gilberto Coimbra. Apesar de, como diz, respeitar outras opiniões, e de reconhecer que “se conseguir o objetivo de chegar à final da Taça, há linhas que ficam escritas na história do clube”, o presidente do Tondela sublinha que tal feito não apagaria a mágoa de uma “certeza ou quase certeza de que clube possa vir a descer”.

No dia seguinte à chegada de Nuno Campos a Tondela para assumir o comando técnico da equipa, no lugar de Pako Ayestarán, o dirigente, que na época 2014/15 conduziu o emblema beirão à I Liga, deixa claro que a prioridade é continuar entre os grandes do futebol português. Com a equipa a viver dias de angústia na luta pela permanência, ir ao Jamor não salvaria a época.

“Não me faça essa pergunta que me deixa triste”. A reação do presidente do Tondela, quando questionado pela Renascença se a conquista da Taça de Portugal salvaria a época, é reveladora do estado de alma de Gilberto Coimbra.

Empate em casa com Belenenses SAD decisivo para a saída de Ayestarán

Pako Ayestarán deixou o Tondela ao fim de duas épocas em que somou 22 vitórias, em 68 jogos, nas três competições do calendário do futebol português – campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga.

O último triunfo sob o comando do treinador basco foi fora de casa, no estádio do Portimonense, a 30 de janeiro, em jogo da 2.ª jornada da I Liga. Daí para cá a equipa somou cinco derrotas na prova, a mais recente (4-0) com o FC Porto. Em tese, uma surpresa de fazer pasmar qualquer adepto até poderia ter evitado a substituição do treinador por Nuno Campos, mas é convicção de Gilberto Coimbra de que a decisão da SAD do Tondela, liderada por David Belenguer, de dispensar Pako Ayestarán, estava tomada desde o empate caseiro, na jornada anterior, com a Belenenses SAD.

“Os bons resultados não apareceram nos últimos jogos; penso eu que também tenha contado para esta tomada de decisão da administração da SAD – e tomou com toda a certeza – o jogo com o Belenenses, em casa, que teria obrigação de ganhar. Não se ganhou e talvez tenha sido a gota no copo de água”, assinala.

Se o Tondela descer é para voltar a subir. Consenso em torno de Nuno Campos

Não é a primeira vez que Clube Desportivo de Tondela vai para as derradeiras jornadas do campeonato com a água a entrar-lhe pela boca. Até agora a história teve um final feliz, com a equipa a evitar sempre a descida de divisão. A par de FC Porto, Sporting e Benfica, o Tondela é um dos clubes que nunca desceu do escalão principal.

Só nas épocas 2017/2018 (com Pepa) e 2020/2021 (com Pako Ayestarán como treinador) o emblema beirão se livrou de aflições como a que volta a viver este ano. A militar na I Liga há sete épocas consecutivas, o Tondela ocupa o 16.º lugar. Se o campeonato terminasse agora iria lutar pela permanência num "play-off" com o Desportivo de Chaves (II Liga).

Gilberto Coimbra faz notar, nesta entrevista a Bola Branca, que a chegada de Nuno Campos a oito jornadas do fim do campeonato, é uma solução encontrada “em conjunto” entre a SAD do Tondela e o próprio clube “para que se consiga manter o clube na I Liga”.

No pior dos cenários – a descida à II Liga – o presidente do Clube Desportivo de Tondela assegura aos adeptos que a reação será imediata, com o intuito de voltar ao primeiro escalão do futebol português.

“Com toda a certeza”, afirma o dirigente beirão, fazendo notar que com ele e, mais recentemente, pela terceira época seguida com a SAD, o Tondela soma sete anos consecutivos no primeiro escalão “onde quer ficar por muitos mais”, sublinha.

A descida é um cenário indesejado, mas que não desanima o presidente do Clube Desportivo de Tondela: “Esperemos que tal não aconteça, mas se acontecer tudo de fará para no ano imediato voltar à I Liga” garante Gilberto Coimbra a concluir.