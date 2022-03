Dia 1 de Boa Alma no Vitória de Guimarães "É um orgulho estar aqui"

Diogo Boa Alma é o novo diretor desportivo do Vitória de Guimarães e frisou o "orgulho" de representar o novo emblema.

O dirigente de 39 anos esteve seis anos no Santa Clara e era o escolhido por António Miguel Cardoso, recentemente eleito novo presidente do clube. Em declarações aos meios do Vitória, Boa Alma diz estar "orgulhoso por representar o Vitória, um dos maiores clubes nacionais.”

Boa Alma coloca já o foco no próximo jogo das três equipas profissionais, especialmente no jogo da equipa principal frente ao Sporting.

"O foco é naturalmente já o próximo jogo, o jogo de sábado, dar à equipa, assim como à equipa técnica, todo o apoio e suporte que necessitam. Depois é fazer o acompanhamento das outras equipas, da equipa B, que vai começar no domingo a Fase Final de subida à Liga 3, mas também à equipa de sub-23, da formação, dar esse acompanhamento global a todas as equipas", diz.

O dirigente "já conhecia vários jogadores", mas mostra-se feliz por finalmente assumir funções. "É bom privar com eles, estar aqui diariamente e acompanhá-los, ajudá-los em tudo o que necessitam para terem o melhor rendimento dentro de campo, que é o que todos os vitorianos procuram".