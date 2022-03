Carvalhal: "Controlámos a eliminatória e fomos a melhor equipa"

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, considera que a equipa minhota foi superior ao Mónaco na eliminatória e a passagem aos quartos de final da Liga Europa é justa.

"Queria valorizar a atitude da minha equipa, dos meus jogadores, que cumpriram na íntegra o plano para o jogo. O plano era partir do zero e tentar ganhar o jogo, não defender o resultado. Fizemos um jogo quase irrepreensível do ponto de vista defensivo. Penso que controlámos a eliminatória e fomos a melhor equipa nos dois jogos", disse, à Sport TV.

Sendo natural de Braga, Carvalhal diz que chegar aos "quartos" é um feito particularmente especial.

"Estou grato ao Braga e ao futebol por viver estes momentos. Grato por ter vivido praticamente a minha vida a 500 metros do estádio e ter vivido três finais, a vitória na final da Taça de Portugal e este percurso espetacular na Liga Europa, e o lançamento destes jovens tambéms".

Já com o foco no campeonato, Carvalhal diz que o Braga vai tentar chegar à meia-final da prova. "É ver quem é o adversário e tentar chegar em frente, vamos tentar vencer".

"Ser uma das oito melhores equipas da Liga Europa é fantástico. Temos muita juventude, o comportamento tem sido espetacular. É uma satisfação viver este momento espetacular num ano de aposta na formação", diz.

Carlos Carvalhal é agora o quarto treinador com mais jogos da história do Braga, superando Quinito, que lançou o atual treinador na equipa principal do Braga, no início da carreira de jogador.

"O Quinito foi o treinador que me lançou na primeira equipa do Braga e deu-me a alegria que estou agora a tentar proporcionar a estes jovens. Ultrapassar uma marca do Quinito enche-me de alegria. Infelizmente, como sabemos, ele afastou-se do dia a dia, tenho dúvidas que tenha visto o jogo, mas não tenho dúvidas que estará contente", termina.