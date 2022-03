Braga ultrapassa Mónaco. "Segredo foi jogar como se estivesse 0-0"

Ricardo Horta, avançado do Sporting de Braga, acredita que o segredo para ultrapassar o Mónaco na Liga Europa foi encarar a segunda mão como se a eliminatória estivesse empatada.

"Foi uma grande exibição, o Mónaco é uma equipa fortíssima. Com a vantagem que tínhamos, não queríamos defender só. Jogamos como se estivesse 0-0, acho que foi o segredo para vencer a eliminatória", começou por dizer, à Sport TV.

O internacional fala num triunfo justo, em que o Braga cumpriu com o que prometeu: "Quando vencemos o Sheriff, disse que qualquer adversário fosse, o Braga ia fazer dois grandes jogos. É uma vitória justa, tivemos muitos adeptos aqui, obrigado pelo apoio".

Num dia de convocatória da seleção nacional, Ricardo Horta voltou a ficar de fora, mas viveu o dia com naturalidade

"Normal, não é uma obsessão, estava mais focado no jogo de hoje. Ajudei a equipa de uma boa forma", termina.

Foco já no campeonato

David Carmo diz que a equipa estava pronta para sofrer e pensa já no campeonato, no próximo jogo com o Portimonense.

"Estavamos prontos para sofrer, sabíamos que estavamos em vantagem na eliminatória. Estivemos sempre a ganhar e venha a próxima eliminatória. Temos o campeonato, é só isso que interessa por agora", atira.

Abel Ruiz marcou o golo no Mónaco e mostra-se muito feliz pela equipa.

"Estou muito feliz por mim e pela equipa. Foi um grande jogo, já tinhamos feito em Braga também. Queríamos ganhar, o Mónaco também tem uma boa equipa e fez o golo", termina.