Tondela anuncia contratação do treinador Nuno Campos

O Tondela anunciou, em comunicado, a contratação do treinador Nuno Campos, que sucede a Pako Ayestarán, despedido esta manhã.

O técnico, que esta temporada já esteve no Santa Clara, assina contrato até ao final da época e já orientou o treino desta manhã.

Nuno Campos, de 46 anos, arrancou esta época a carreira de treinador principal, depois de vários anos como adjunto de Paulo Fonseca no Paços de Ferreira, FC Porto, Braga, Shakhtar Donetsk e Roma.

Orientou nove jogos no Santa Clara, antes de ser despedido e substituído por Mário Silva.

O Tondela está em vantagem na meia-final da Taça de Portugal, frente ao Mafra, mas ocupa o 16º posto da I Liga, zona de "play-off" de despromoção.

Nuno Campos estreia-se no banco do Tondela em casa, no sábado, frente ao Arouca, que ocupa o primeiro lugar de manutenção.