Carvalhal espera "abalos", mas quer levar o Braga a bom porto

Carlos Carvalhal acredita que o Sporting de Braga terá uma missão muito complicada no Mónaco, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, apesar da vantagem de 2-0 que traz do primeiro jogo.

Esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador dos minhotos sublinhou que é importante ter os "pés bem assentes no chão", perante "uma tarefa extremamente complicada, com um adversário extremamente difícil", e pediu "mais uma noite à Braga".

"Vamos no voo para fazer o nosso jogo. O voo vai ter abalos, sabemos que isso vai acontecer, mas também queremos causar alguns abalos ao Mónaco, para que o Braga chegue a bom porto", salientou.



Olhos postos na baliza adversária



Para passar, o Braga terá de ser uma equipa "muito competitiva, coesa e equilibrada", sem pensar na vantagem que obteve em Braga:



"Temos de ser uma equipa muito virada para a equipa adversária. Sempre que tivermos a bola temos de tentar fazer golo. O Mónaco é uma equipa de grande qualidade e com muita qualidade individual. Independentemente de o adversário poder forçar-nos a jogar mais atrás, faz parte do nosso AND tentar marcar nos jogos todos."

Quanto ao papel do treinador na motivação dos jogadores, Carvalhal explicou que tem de "fazer os jogadores acreditar" na passagem.

"É possível vencer o jogo. Dificílimo, mas possível, e é isso que vamos tentar fazer desde o primeiro minuto", afiançou o técnico do Braga.

Braga-Mónaco só está no intervalo



Ao lado de Carlos Carvalhal, estava André Castro, que sublinhou que o Sporting de Braga não pode confiar na vantagem da primeira mão.

"É como se estivéssemos ao intervalo a ganhar 2-0. Vamos para tentar ganhar o jogo, porque se entrássemos com qualquer outro tipo de pensamento seria prejudicial para nós", avisou o médio, de 33 anos.



O Mónaco-Sporting de Braga está marcado para quinta-feira, às 17h45, no Estádio Louis II, e terá relato online na Renascença, em rr.sapo.pt.