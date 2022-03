Sérgio Conceição, Vítor Baía, Cerqueira e SAD do Porto com processos disciplinares

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu processos disciplinares a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, Vítor Baía, vice-presidente, Rui Cerqueira, assessor, e à SAD do FC Porto.

Em causa está a "participação disciplinar efetuada pelo Sporting, tendo por objeto factos ocorridos em jogo a contar para a Liga Bwin".

O Sporting apresentou uma participação disciplinar e uma queixa-crime por "agressões verbais e tentativas de agressão física" a Frederico Varandas, por parte dos três visados, depois de o presidente do Sporting ter estado na sala de imprensa do Dragão. Os leões tinham ainda pedido a interdição do Estádio do Dragão.

O FC Porto reagiu, na altura, e repudiou a "a patética vitimização do Sr. Frederico Varandas". O assessor do Porto, Rui Cerqueira, desmentiu o que considera "torpes e falsas acusações" dos leões.

Frederico Varandas é também alvo de um processo disciplina, já aberto pelo Conselho de Disciplina no final de fevereiro, por "declarações proferidas sob o enfoque das ofensas à honra e/ou sob o enfoque da violação de deveres gerais", após participação do Porto e do Conselho de Arbitragem.

Sporting e FC Porto empataram a dois golos, em jogo da 22.ª jornada marcado por incidentes após o fim da partida e ainda no relvado. Os jogadores e responsáveis das duas equipas envolveram-se em confrontos, João Palhinha, Pepe, Tabata e Marchesín foram castigados.