Rui Pataca: "Braga pode aproveitar falta de apoio dos adeptos do Mónaco"

Rui Pataca, antigo futebolista português que fez grande parte da carreira em França, acredita que o Sporting de Braga tem condições para continuar na Liga Europa. A falta de apoio das bancadas pode ajudar os minhotos a conseguir um resultado positivo no Mónaco.

"O Mónaco tem este problema desde sempre, de não ter um público que seja o 12º jogador e que ajude a ganhar jogos. Hoje no site oficial há uma promoção para os adeptos que queiram assistir ao jogo, e ajudarem a dar a volta ao resultado", diz, em entrevista a Bola Branca.

O antigo avançado, que passou pelo Montpellier e Créteil-Lusitanos, tendo jogado 10 temporadas em França, recorda que o Mónaco não está a fazer uma boa temporada na Ligue 1.

"O Mónaco também não tem muitas expectativas no campeonato francês, está no oitavo lugar, e vem de um jogo difícil na última jornada do campeonato. O Braga tem tudo para conseguir um resultado positivo, embora tenha que gerir a vantagem que conseguiu em casa. Não vejo o Braga a jogar para produzir jogo, mas sim em contenção, me que vai procurar neutralizar o Mónaco que vai dar tudo por tudo para vencer", prevê.