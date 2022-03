Sá Pinto. “Estou convencido a 100% que vamos ficar na Liga”

O treinador do Moreirense estava inconformado após a derrota contra o Sporting (2-0), mas acredita a 100% na permanência.

“Sofremos o primeiro golo de forma inesperada, sem grandes ocasiões, finalização 100% do Sporting e o segundo foi, também, um pouco assim. Estávamos avisados para a qualidade do Porro e para as entradas de Slimani e Paulinho. Se tivéssemos parado cinco, seis oportunidades e depois e sofrêssemos golo, diria 'sim senhor', mas não foi isso que se viu, porque perdemos pela eficácia e não pelo volume ofensivo do Sporting, a par, também, de alguma desconcentração nossa”, disse Ricardo Sá Pinto.

O técnico dos cónegos acrescentou: “Na primeira parte poderíamos ter tido mais bola, tínhamos espaço para o fazer, mas talvez, também, por termos sofrido um golo e pouco depois o segundo, creio que isso tirou-nos um pouco a tranquilidade e o discernimento. Logo no início ainda tivemos duas ou três transições, mas depois não voltámos a fazê-lo”.

“Defensivamente fomos mais pressionantes na segunda parte que foi o que nos faltou na primeira, a decisão de pressionar em conjunto e fazer aquilo para o que estávamos preparados. Também na segunda parte, a equipa mostrou-se mais compacta, ganhou bolas mais à frente, tirou bola ao Sporting e foi a equipa que temos de ver mais fezes nesta Liga”, referiu.

Sá Pinto finalizou: “Este é o caminho que quero ver nas oito finais que restam. A equipa apresentou qualidade e caráter. Foi pena não o termos feito na primeira parte, prefiro uma ação e não uma reação e espero que isto sirva de alerta para os jogos que temos pela frente”.

Após os aplausos dos adeptos do Sporting, Ricardo Sá Pinto comentou: “Fomos adversários durante 90 minutos, quisemos ganhar, mas depois do jogo a minha relação com o Sporting é inequívoca, foram 15 anos ao serviço do Sporting e muitos êxitos”.

A fechar, Sá Pinto não deixa dúvidas: “Queria dar algo mais ao Moreirense por esta altura, mas estou convencido, estou mesmo, convencido a 100% que, apesar de ser difícil, vamos ficar na Liga.”

O Moreirense perdeu 2-0 contra o Sporting, com golos de Slimani e Paulinho.