Nota 3 para Gustavo Correia. “Boa decisão no penálti assinalado”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 3 a Gustavo Correia, árbitro do FC Porto - Tondela.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que Gustavo Correia teve uma arbitragem “regular”, mas “não esteve bem nas situações de jogo da vantagem”.

Na primeira parte houve “exagero no amarelo a Neto Borges. Não houve falta de Marcelo Alves sobre Otávio.

Já no penálti assinalado aos 42 minutos, com ajuda do VAR, “Sanan atinge Taremi no pé” e, por isso, “boa decisão”.

Na segunda parte, “o segundo amarelo a Manu Hernando é merecido” e no golo anulado a Toni Martinez “é evidente o fora de jogo”.

Nota 3 para o árbitro Gustavo Correia.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto goleou o Tondela por 4-0.