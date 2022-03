Ayestarán. “Golo de penálti e expulsão mudaram tudo”

O treinador do Tondela considera que a partir do penálti e da expulsão foi “difícil controlar a qualidade e a intensidade do FC Porto”.

Pako Ayestarán refere que a sua equipa estava consciente das dificuldades que iria encontrar, mas tinha esperança num bom resultado, até porque “preparámos bem o jogo”.

“O golo de penálti e a expulsão mudaram tudo”, refrriu.

A equipa beirã está em situação complicada na tabela, mas o técnico espanhol acredita na manutenção.

“Nunca vejo os resultados. O que depende de nós são as oito finais e treinar o melhor possível”, acrescentou.

O FC Porto goleou o Tondela por 4-0.