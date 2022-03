Não houve golos no Famalicão – Santa Clara

Famalicão e Santa Clara empataram sem golos, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa, que permitiu aos açorianos subirem ao nono lugar da competição.

O Santa Clara somou o quarto jogo seguido sem perder no campeonato e aproveitou a derrota do Portimonense, diante do Estoril, para ultrapassar os algarvios na classificação, tendo agora 30 pontos, mais um do que o conjunto de Portimão, que é 10.º colocado.

Já o Famalicão averbou o segundo encontro seguido sem vencer na I Liga, depois da derrota frente ao Vitória de Guimarães, e segue no 12.º posto, com 27 pontos, os mesmos do Paços de Ferreira, 11.º, que este sábado visita o Arouca.

Veja o resumo da partida: