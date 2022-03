Pedrinho é o melhor jogador de fevereiro da I Liga

Pedrinho, médio do Gil Vicente, foi eleito o melhor jogador da I Liga no mês de fevereiro.

O médio de 29 anos, que renovou esta semana com o Gil até 2025, junta o prémio de melhor médio do mês ao de melhor jogador. Em cinco jogos durante o mês, Pedrinho fez três assistências num mês invicto do Gil, com três vitórias e dois empates.

Pedrinho recebeu 23,08% dos votos dos treinadores principais da competição, tendo superado a concorrência de Ricardo Horta, do Braga, que arrecadou 15,38%, enquanto Vitinha, do FC Porto, ficou na terceira posição, com 11,54%.