Micael Sequeira deixou o Uzbequistão e espera por "boa oportunidade" em Portugal

“Consegui resistir à tentação de continuar fora do país com contratos que, em termos monetários, são muito bons”, esclarece, em entrevista à Renascença .

O treinador é detentor de um vasto currículo, iniciado na época de 1997/98, ainda como observador do SC Braga. Seria ainda treinador adjunto de várias equipas da formação do emblema minhoto, também com passagem pela equipa B, antes de em 2008/09 assumir a sua primeira experiência como treinador principal no Clube Atlético de Valdevez.

O percurso incluiria depois vários emblemas do futebol nacional, como o Desportivo das Aves, Trofense, Merelinense e Freamunde. Regressado ao Braga para ser adjunto e coordenador técnico - depois de uma passagem pelos sub-21 do Al Nassr (Arábia Saudita) – o treinador voltaria a partir, desta vez para o distante Uzbequistão.

Agora, é tempo de regressar às raízes e esperar que surja um projeto aliciante na carreira.