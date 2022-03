Filipe Martins eleito melhor treinador de fevereiro na II Liga

Filipe Martins, treinador do Casa Pia, foi eleito o melhor do mês de fevereiro da II Liga.

Os casapianos não perderam em quatro jogos disputados, tendo amealhado três vitórias frente a CD Trofense, CD Nacional e SC Covilhã e ainda um empate diante do SL Benfica B.

Filipe Martins recebeu 35,29% dos votos dos treinadores. Em segundo lugar desta eleição ficou José Mota, do Leixões, com 17,65% dos votos, enquanto António Oliveira, do Benfica B, completou o pódio com 16,34% dos votos.

O Casa Pia caminha a passos largos para a subida à I Liga e lidera o segundo escalão com quatro pontos de vantagem para o Rio Ave.