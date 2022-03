Braga será mais consistente na ponta final de campeonato

O treinador, que já desempenhou várias funções na pirâmide técnica do emblema minhoto, tendo sido coordenador-técnico neste segundo ciclo de Carlos Carvalhal no clube, olha para o jogo de quinta-feira na Pedreira e assinala o aspeto que, no seu entender, fez a diferença e pode voltar a fazer, na próxima semana, no Estádio Luís II, no Mónaco.

A exibição do guarda-redes brasileiro não foi mais do que uma evidência da forma como a equipa de Carlos Carvalhal encarou o desafio diante dos monegascos. “Houve um entrega muito grande. A equipa foi sempre muito competitiva, muito agressiva e conseguiu anular muito bem os principais elementos do Mónaco”, considera Micael Sequeira, que partilha da opinião de que a eliminatória não está fechada.

“Apesar da vantagem ser confortável, concordo com o Carvalhal. O Mónaco mostrou ser uma equipa forte, com excelentes jogadores. Acredito que o Braga consiga passar, mas vai ter que sofrer porque é bem provável que no Mónaco seja muito mais difícil”.

Dar tempo à juventude. Ponta final de campeonato será "mais consistente"

O SC Braga é 4.º no campeonato, prova em que tem revelado alguma alternância exibicional, com reflexos na tabela classificativa. A nove jornadas do fim a equipa de Carlos Carvalhal ainda não tem garantido o 4.º lugar - joga no domingo com o Gil Vicente, 5.º classificado a quatro pontos - e, se olhar para cima, vê o Benfica a nove pontos, o Sporting a 13 e o Porto a 21 pontos de distância (são sete vitórias de diferença para o líder).

Confrontado pela Renascença sobre se é este o preço a pagar pela aposta na juventude – frente ao Mónaco estiveram em campo cinco jovens formados na Cidade Desportiva - Micael Sequeira prefere encarar a questão de um outro ângulo:

“É um trabalho sustentado e quando se aposta em jovens de 17 ou 18 anos é preciso dar tempo. Felizmente o Braga está a seguir essa política de aproveitar as mais-valias da formação”, diz, complementando que o mesmo deveriam fazer os outros clubes, apostando “nos muitos talentos que existem em Portugal e que, por vezes, não têm oportunidade, porque há demasiados estrangeiros e a política dos clubes não olha internamente, mas sim para o que vem de fora”, considera.