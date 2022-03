António Miguel Cardoso quer “Vitória maior e mais forte”

O novo presidente do V. Guimarães tomou posse esta quinta-feira. António Miguel Cardoso promete “deixar um clube melhor” do que aquele que encontrou.

“O resultado obtido foi claro na escolha do nosso projeto, sendo gratificante e alvo de uma enorme responsabilidade. Comigo, aquilo que é será aquilo que parece ser. Quando me candidatei pela primeira sabia o que queria fazer, hoje estou igualmente certo do que temos para fazer e, acima de tudo, deixar um clube do qual as futuras gerações se orgulhem. A responsabilidade social que um clube como o Vitória tem na formação de jovens é enorme e estou bem ciente disso. Como presidente, cabe-me a mim ser o principal motor desse posicionamento. Quero deixar um clube melhor do que aquele que encontrei”, disse.

António Miguel Cardoso lembra que o clube está “a comemorar o nosso centenário”. “Queremos fazer deste marco comemorativo o ponto de partida para um Vitória maior, mais forte e mais forte na cidade, no país e no mundo”.

O novo líder vitoriano promete “entregar com paixão, defenderemos o Vitória, seja no campo, dando apoio aos nossos atletas e equipas técnicas, mas também nas instituições que dirigem as provas desportivas. Faremos ouvir a nossa voz e os nossos direitos”.