Álvaro Pacheco: "Equipa de arbitragem foi a pior em campo"

O treinador do Vizela considera que a equipa de arbitragem não teve uma boa prestação, na visita dos minhotos ao Benfica, a contar para a 26.ª jornada do campeonato, que terminou com empate, por 1-1.

O treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, queixou-se da arbitragem. Em conferência de imprensa, Álvaro Pacheco também deixou críticas, contudo, sublinhou que "Taarabt é bem expulso" aos sete minutos.

"Sobre o resto do jogo, não vou dar a minha opinião porque não quero ser castigado. Penso que a arbitragem foi a pior equipa em campo", disse.