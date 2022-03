Ricardo Soares eleito melhor treinador da Liga pelo segundo mês consecutivo

Ricardo Soares, do Gil Vicente, foi eleito o treinador do mês de fevereiro numa votação dos principais técnicos da competição, com um total de 39% dos votos.

O treinador gilista ainda não perdeu no ano de 2022, sendo que no mês de fevereiro contabiliza três vitórias, frente a Benfica, Vizela e Belenenses SAD e ainda dois empates diante de Santa Clara e FC Porto.

Em segundo lugar desta eleição ficou Sérgio Conceição, do FC Porto, com 28% dos votos, enquanto Vasco Seabra, do Marítimo, completou o pódio com 10% dos votos.

É a segunda vez consecutiva que o técnico da equipa de Barcelos conquista o prémio “Vítor Oliveira”.