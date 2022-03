Liga Europa. Braga tenta adiantar serviço na receção ao Mónaco

"Uma noite à Braga significa o melhor de cada jogador, como indivíduos, e o melhor da equipa, como coletivo. (...) Nesta fase, é 50-50 para todas as equipas", sublinhou o treinador do Sporting de Braga.

Falta um "hat-trick" a Horta para entrar na história



No fim de semana, o Mónaco, atual oitavo classificado na Ligue 1, venceu, fora, o Marselha, que seguia no segundo lugar, por 0-1, com um golo de Gelson Martins. O Braga somou o segundo empate consecutivo na I Liga, no reduto do Boavista, por 1-1, com um golo de Ricardo Horta.

O avançado e capitão tem 89 golos pelo Sporting de Braga está a três de igualar os 92 de Mário Laranjo, máximo goleador histórico do clube.

Ricardo Horta não está obcecado com o recorde, nem com a seleção nacional, apesar de o estatuto de melhor marcador português da temporada, com 19 golos em 36 jogos, lhe dar esperança numa chamada.

"Claro que ver o nosso nome associado à seleção nacional é sempre muito bom. Os jogadores que vão à seleção é porque estão bem nos seus clubes. Tento dar o melhor, mas não é uma obsessão ir à seleção. Se for chamado, vou fazer o que sempre faço, isto é, dar o melhor dentro do campo", afiançou o extremo do Braga, de 27 anos.