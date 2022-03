João Teixeira eleito melhor médio da II Liga pelo terceiro mês consecutivo

João Teixeira foi eleito o melhor médio da II Liga em fevereiro. É o terceiro mês consecutivo a receber o prémio.

O médio do Desportivo de Chaves recebeu 23% dos votos dos treinadores principais da prova, contra 15% de Fabinho, do Leixões, e 11% de Neto, do Casa Pia.

João Teixeira participou em cinco dos seis jogos disputados pelo Chaves em fevereiro. Somou duas assistências, tendo ajudado os transmontanos a vencer três e empatar outros dois encontros.

A escalada do Chaves na tabela classificativa volta, portanto, a ser premiada. A equipa de Vítor Campelos encontra-se no quarto lugar, com 44 pontos, em posição de acesso ao "play-off" de subida (o Benfica B, que não pode subir, ocupa o último lugar do pódio), a quatro pontos do segundo posto do Rio Ave, que garante a promoção automática à I Liga.