Acompanhe o Sporting de Braga-Mónaco com a Renascença

O jogo entre Sporting de Braga e Mónaco, esta quinta-feira, da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, terá acompanhamento ao minuto e relato online na Renascença, em rr.sapo.pt.

Poderá acompanhar a emissão especial do Braga-Mónaco, com relato do jornalista Sílvio Vieira e comentários de José Nuno Azevedo, aqui.

Os bracarenses, que nunca conseguiram superar equipas da Liga francesa, vão defrontar o Mónaco, que conta com o português Gelson Martins, pela primeira vez nas competições europeias.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida, Carlos Carvalhal pediu "uma noite à Braga" e o apoio dos adeptos para bater o Mónaco.

O Sporting de Braga-Mónaco, com arbitragem do alemão Felix Zwayer, está marcado para as 20h00, no Estádio Municipal de Braga.



A segunda mão terá lugar na próxima quinta-feira, no Mónaco, às 17h45. O Sporting de Braga tenta levar um resultado positivo para o Principado.